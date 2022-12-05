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В Запорожье раздалось несколько взрывов: часть - эхо прилетов в пригороде

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 декабря. УНН. Несколько взрывов раздалось в Запорожье. Как сообщил секретарь городского совета Запорожья Анатолий Куртев, часть – эхо вражеских прилетов в пригороде, передает УНН.

Цитата

"В Запорожье раздалось несколько взрывов. Часть из них – это эхо вражеских прилетов в пригороде. Еще часть – удачная работа Сил противовоздушной обороны", - написал Куртев.

Он поблагодарил украинских воинов за защиту и призвал жителей Запорожья быть внимательными.

"Существует вероятность повторной атаки. Берегите себя и находитесь в безопасных местах", - резюмировал он.

Напомним

В Украине объявлена ​​масштабная воздушная тревога.

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