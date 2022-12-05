Ракетная атака рф: в Запорожской области разрушены несколько частных домов, есть травмированные
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. В Запорожской области в результате ракетной атаки рф разрушены несколько частных домов, есть травмированные. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в Telegram, передает УНН.
Детали
По словам Тимошенко, есть прилет в селе Новософиевка в Запорожской области.
"Разрушены несколько частных домов, есть травмированные. ГСЧС и скорая уже работают на месте происшествия", - сообщил заместитель главы ОП.
Ранее
Как сообщил секретарь городского совета Запорожья Анатолий Куртев, несколько взрывов раздалось в Запорожье. Часть – эхо враждебных прилетов в пригороде.
Напомним
В Украине объявлена масштабная воздушная тревога.
Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в Telegram призвал не игнорировать тревогу: "Не пренебрегайте безопасностью! Перейдите в укрытие во время воздушной тревоги!".