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Ракетный удар рф по Харьковщине: среди пострадавших полицейских

Ракетный удар рф по Харьковщине: среди пострадавших полицейских

Киев • УНН

 • 462924 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. В результате ракетного удара российских войск по Харьковский области ранения получили три человека, среди которых полицейский. Об этом сообщила во вторник Харьковская областная прокуратура, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, 10 октября примерно в 8 утра враг нанес ракетный удар по пгт Великий Бурлук. По предварительным данным, это была ракета С-300.

Удар пришел на центр населенного пункта. В очередной раз целью оккупантов стали исключительно гражданские объекты: магазины, жилые дома, админздания и частные автомобили.

Ранены две женщины в возрасте 35 и 39 лет. Также получил контузию полицейский.

Прокуроры начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Ранее

Сообщалось о трех раненых гражданских людях из-за утренней атаки рф на Харьковщину.

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