Ракетний удар рф по Харківщині: серед постраждалих поліцейських
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Внаслідок ракетного удару російських військ по Харківський області поранення отримали троє людей, серед яких поліцейський. Про це повідомила у вівторок Харківська обласна прокуратура, пише УНН.
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За даними слідства, 10 жовтня приблизно о 8 ранку ворог завдав ракетний удар по смт Великий Бурлук. За попередніми даними, це була ракета С-300.
Удар прийшов на центр населеного пункту. В черговий раз ціллю окупантів стали виключно цивільні об‘єкти: магазини, житлові будинки, адмінбудівля та приватні автомобілі.
Поранено двох жінок віком 35 та 39 років. Також отримав контузію поліцейський.
Прокурори розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
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