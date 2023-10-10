Ворог вранці завдав ракетний удар по Харківщині, поранено трьох цивільних

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"Сьогодні зранку ворог завдав ракетного удару, попередньо, ЗРК С-300, по смт Великий Бурлук Куп'янського району. Зазнали поранення троє цивільних людей", - повідомив Синєгубов у Telegram.

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Голова ОВА уточнив, що постраждали дві жінки 45 років та 34-річний чоловік. "Зараз медики надають їм необхідну допомогу", - зазначив він.

На місці влучання, з його слів, працюють екстрені служби.

Нагадаємо

Минулої доби росіяни завдали авіаудари біля трьох сіл на Харківщині.