росіяни завдали авіаудари біля трьох сіл на Харківщині
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Російські війська протягом минулої доби завдавали авіаудари по Куп'янському районі Харківської області, через ворожий мінометний обстріл є пошкодження лінії електропередачі, повідомив у вівторок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
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"Російські окупанти завдали авіаударів в районах Кіндрашівки, Петропавлівки та Піщаного Куп'янського району", - повідомив Синєгубов у Telegram.
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Протягом минулої доби, зі слів голови ОВА, ворог з артилерії, мінометів та використовуючи авіацію обстрілював населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області, зокрема:
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- У Кіндрашівці пошкоджено приватне домоволідіння. Без постраждалих.
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- У результаті мінометного обстрілу селища Козача Лопань Харківського району пошкоджено лінію електропередачі.
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- Під обстрілами росіян перебували Вовчанські Хутори, Охримівка, Дворічна, Кислівка та інші населені пункти.
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"За добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано", - зазначив він.
Доповнення
"На Куп'янському напрямку наші захисники повністю контролюють ситуацію. За добу відбито 5 атак ворога в районі Синьківки та Іванівки", - вказав голова ОВА.