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росіяни завдали авіаудари біля трьох сіл на Харківщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Російські війська протягом минулої доби завдавали авіаудари по Куп'янському районі Харківської області, через ворожий мінометний обстріл є пошкодження лінії електропередачі, повідомив у вівторок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Цитата

"Російські окупанти завдали авіаударів в районах Кіндрашівки, Петропавлівки та Піщаного Куп'янського району", - повідомив Синєгубов у Telegram.

Деталі

Протягом минулої доби, зі слів голови ОВА, ворог з артилерії, мінометів та використовуючи авіацію обстрілював населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області, зокрема:

  • У Кіндрашівці пошкоджено приватне домоволідіння. Без постраждалих.
  • У результаті мінометного обстрілу селища Козача Лопань Харківського району пошкоджено лінію електропередачі.
  • Під обстрілами росіян перебували Вовчанські Хутори, Охримівка, Дворічна, Кислівка та інші населені пункти.

"За добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано", - зазначив він.

Доповнення

"На Куп'янському напрямку наші захисники повністю контролюють ситуацію. За добу відбито 5 атак ворога в районі Синьківки та Іванівки", - вказав голова ОВА.

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