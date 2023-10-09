Сили оборони мають успіх північно-західніше Кліщіївки та східніше Андріївки - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Українські військові під час наступальних та штурмових дій на Бахмутському напрямку мають частковий успіх північно-західніше Кліщіївки та східніше Андріївки. Про це повідомив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов під час включення в ефірі телемарафону, передає УНН.
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«Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута. У ході ведення наступальних та штурмових дій на Бахмутському напрямку мають частковий успіх північно-західніше Кліщіївки та східніше Андріївки. Наші воїни завдають російським окупантам в живій силі та техніці. Продовжують закріплюватися на зайнятих рубежах та виснажувати ворога», - розповів Ковальов.
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Окрім того, він повідомив, що на Бахмутському напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районах Кліщіївки, Андріївки та східніше Диліївки Донецької області.
За його словами, на Куп'янському напрямку Сили оборони України відбили атаки противника в районах Синківки, Іванівки та північніше Зибиного Харківської області.
«На Лиманському напрямку Сили оборони успішно відбили понад 60 атак противника. У районах Андріївки, Макіївки та Білогорівки Луганської області», - сказав Ковальов.
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Партизани кримсько-татарського руху «АТЕШ» відстежили активізацію загарбників із перекидання техніки до Бахмута через Луганськ.