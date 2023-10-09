Силы обороны успешны северо-западнее Клещиевки и восточнее Андреевки - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Украинские военные во время наступательных и штурмовых действий на Бахмутском направлении имеют частичный успех северо-западнее Клещиевки и восточнее Андреевки. Об этом сообщил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев во время включения в эфире телемарафона, передает УНН.
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«Силы обороны продолжают штурмовые действия южнее Бахмута. В ходе ведения наступательных и штурмовых действий на Бахмутском направлении имеют частичный успех северо-западнее Клещиевки и восточнее Андреевки. Наши воины наносят российским оккупантам в живой силе и технике. Продолжают закрепляться на занятых рубежах и истощать врага», - рассказал Ковалев.
Детали
Кроме того, он сообщил, что на Бахмутском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районах Клещиевки, Андреевки и восточнее Дилиевки Донецкой области.
По его словам, на Купянском направлении силы обороны Украины отразили атаки противника в районах Сынковки, Ивановки и севернее Зыбиного Харьковской области.
«На Лиманском направлении Силы обороны успешно отразили более 60 атак противника. В районах Андреевки, Макеевки и Белогоровки Луганской области», - сказал Ковалев.
Дополнение
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