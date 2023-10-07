Партизани АТЕШ зафіксували перекидання окупантами техніки до Бахмута через Луганськ

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«Рашисти активізували перекидання техніки до Бахмута через Луганськ! Фіксується збільшення потоку військової техніки рашистів у місті. Сюди ж привозять поранених з-під Бахмута. Кількість поставлених 300-х зросла майже вдвічі порівняно з минулим тижнем», - ідеться у повідомлені.

Зазначається також, що окупанти продовжують використовувати тактику приховування своєї техніки біля житлових будинків. Це дає їм змогу захиститися від артилерійських ударів, але дозволяє партизанам приховано вивести з ладу цей транспорт, вказують в русі "АТЕШ"

Лише за останній тиждень завдяки руху «АТЕШ» загарбники втратили 5 вантажівок КАМАЗ та 2 військових охоронців, ідеться у повідомленні.

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