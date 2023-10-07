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Партизаны АТЕШ зафиксировали переброску оккупантами техники в Бахмут через Луганск

Киев • УНН

 • 732490 просмотра

КИЕВ. 7 октября. УНН. Партизаны крымскотатарского движения «АТЕШ» отследили активизацию захватчиков по переброске техники в Бахмут через Луганск. Об этом говорится в телеграм-канале движения, передает УНН.

Цитата

«Рашисты активизировали переброску техники в Бахмут через Луганск! Фиксируется увеличение потока военной техники рашистов в городе. Сюда же привозят раненых из-под Бахмута. Количество доставленных 300-х увеличилось почти вдвое по сравнению с прошлой неделей», - говорится в сообщении.

Отмечается также, что оккупанты продолжают использовать тактику укрытия своей техники возле жилых домов. Это бережет их от артиллерийских ударов, зато позволяет нам скрытно выводить из строя этот транспорт, указывают в движении "АТЕШ".

Только за последнюю неделю благодаря движению «АТЕШ» захватчики потеряли 5 грузовиков КАМАЗ и 2 военных охранников, говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В оккупированном Крыму россияне строят оборонительные сооружения по трасе Феодосия-Керчь - "АТЕШ"

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