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россияне нанесли авиаудары возле трех сел в Харьковской области

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 октября. УНН. Российские войска в течение минувших суток наносили авиаудары по Купянскому району Харьковской области, из-за вражеского минометного обстрела есть повреждения линии электропередачи, сообщил во вторник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Цитата

"Российские оккупанты нанесли авиаудары в районах Кондрашовки, Петропавловки и Песчаного Купянского района", - сообщил Синегубов в Telegram.

Детали

За прошедшие сутки, по словам главы ОВА, враг из артиллерии, минометов и используя авиацию обстреливал населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов области, в частности:

  • В Кондрашовке повреждено частное домоволедение. Без пострадавших.
  • В результате минометного обстрела поселка Казачья Лопань Харьковского района повреждена линия электропередачи.
  • Под обстрелами россиян находились Волчанские Хутора, Охримовка, Двуречная, Кисловка и другие населенные пункты.

"За сутки пострадавших среди гражданского населения не зафиксировано", - отметил он.

Дополнение

"На Купянском направлении наши защитники полностью контролируют ситуацию. За сутки отбито 5 атак врага в районе Синьковки и Ивановки", - указал глава ОВА.

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