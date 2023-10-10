россияне нанесли авиаудары возле трех сел в Харьковской области
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Российские войска в течение минувших суток наносили авиаудары по Купянскому району Харьковской области, из-за вражеского минометного обстрела есть повреждения линии электропередачи, сообщил во вторник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
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"Российские оккупанты нанесли авиаудары в районах Кондрашовки, Петропавловки и Песчаного Купянского района", - сообщил Синегубов в Telegram.
Детали
За прошедшие сутки, по словам главы ОВА, враг из артиллерии, минометов и используя авиацию обстреливал населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов области, в частности:
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- В Кондрашовке повреждено частное домоволедение. Без пострадавших.
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- В результате минометного обстрела поселка Казачья Лопань Харьковского района повреждена линия электропередачи.
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- Под обстрелами россиян находились Волчанские Хутора, Охримовка, Двуречная, Кисловка и другие населенные пункты.
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"За сутки пострадавших среди гражданского населения не зафиксировано", - отметил он.
Дополнение
"На Купянском направлении наши защитники полностью контролируют ситуацию. За сутки отбито 5 атак врага в районе Синьковки и Ивановки", - указал глава ОВА.