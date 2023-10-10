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Враг утром нанес ракетный удар по Харьковской области, ранены трое гражданских

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 октября. УНН. Харьковская область сегодня утром подверглась ракетному удару российских войск, известно о трех раненых гражданских людях, сообщил во вторник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Цитата

"Сегодня утром враг нанес ракетный удар, предварительно, ЗРК С-300, по пгт Большой Бурлук Купянского района. Получили ранения трое гражданских людей", - сообщил Синегубов в Telegram.

Детали

Глава ОВА уточнил, что пострадали две женщины 45 лет и 34-летний мужчина. "Сейчас медики оказывают им необходимую помощь", - отметил он.

На месте попадания, по его словам, работают экстренные службы.

Напомним

За прошедшие сутки россияне нанесли авиаудары возле трех сел в Харьковской области.

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