Ракетный удар рф по энергетике Украины: дефицит мощности в энергосистеме существенно вырос

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"Целью атаки террористов были объекты генерации и высоковольтная инфраструктура магистральных сетей по всей Украине. К сожалению, есть попадания в 5 областях: Киевской, Ивано-Франковской, Винницкой, Львовской и Харьковской. Вследствие этого существенно вырос дефицит мощности в энергосистеме", - говорится в сообщении.

Добавим

По данным Укрэнерго, сложная ситуация на Харьковщине и Львовщине, где в результате атаки пока частично отсутствует электроснабжение, над восстановлением которого уже работают ремонтные бригады. В ряде регионов были применены аварийные отключения, что позволило минимизировать последствия атаки.

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Напомним

Как сообщал УНН, в результате сегодняшнего массированного ракетного обстрела были атакованы две ТЭС. Было повреждено оборудование, одна из станций прекратила производство электроэнергии.

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