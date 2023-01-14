Ракетный удар рф по энергетике Украины: дефицит мощности в энергосистеме существенно вырос
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Сегодня враг нанес 12-й массированный ракетный удар по энергетике Украины. Вследствие этого существенно вырос дефицит мощности в энергосистеме, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.
Цитата
"Целью атаки террористов были объекты генерации и высоковольтная инфраструктура магистральных сетей по всей Украине. К сожалению, есть попадания в 5 областях: Киевской, Ивано-Франковской, Винницкой, Львовской и Харьковской. Вследствие этого существенно вырос дефицит мощности в энергосистеме", - говорится в сообщении.
Добавим
По данным Укрэнерго, сложная ситуация на Харьковщине и Львовщине, где в результате атаки пока частично отсутствует электроснабжение, над восстановлением которого уже работают ремонтные бригады. В ряде регионов были применены аварийные отключения, что позволило минимизировать последствия атаки.
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Напомним
Как сообщал УНН, в результате сегодняшнего массированного ракетного обстрела были атакованы две ТЭС. Было повреждено оборудование, одна из станций прекратила производство электроэнергии.
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