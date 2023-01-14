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Ракетний удар рф по енергетиці України: дефіцит потужності в енергосистемі суттєво зріс

Київ • УНН

 • 516378 перегляди

КИЇВ. 14 січня. УНН. Сьогодні ворог завдав 12-ий масований ракетний удар по енергетиці України. Внаслідок цього суттєво зріс дефіцит потужності в енергосистемі, передає УНН із посиланням на Укренерго.

Ракетний удар рф по енергетиці України: дефіцит потужності в енергосистемі суттєво зріс

Цитата

"Ціллю атаки терористів були об'єкти генерації та високовольтна інфраструктура магістральних мереж по всій Україні. На жаль, є влучання в 5 областях: Київській, Івано-Франківській, Вінницькій, Львівській та Харківській. Внаслідок цього суттєво зріс дефіцит потужності в енергосистемі", - йдеться у повідомленні.

Додамо

За даними Укренерго, складна ситуація на Харківщині та Львівщині, де внаслідок атаки наразі частково відсутнє електропостачання, над відновленням якого вже працюють ремонтні бригади. У низці регіонів були застосовані аварійні відключення, що дозволило мінімізувати наслідки атаки.

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Нагадаємо

Як повідомляв УНН, внаслідок сьогоднішнього масованого ракетного обстрілу були атаковані дві ТЕС. Було пошкоджено обладнання, одна зі станцій припинила виробництво електроенергії.

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