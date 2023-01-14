Зруйнувано один з енергоблоків, інші - пошкоджено: у ДТЕК показали наслідки атаки рф на одну з ТЕС

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За даними ДТЕК, окупанти влучили у турбінне відділення енергоблоку станції.

"Зруйнувано один з енергоблоків. Також пошкоджено інші енергоблоки", - йдеться у повідомленні.

Наразі пожежники та працівники станціі продовжують ліквідацію наслідків ракетного удару.

"Руйнування масштабні. Ситуація складна", - резюмували у компанії.

Нагадаємо

Як повідомляв УНН, внаслідок сьогоднішнього масованого ракетного обстрілу були атаковані дві ТЕС. Було пошкоджено обладнання, одна зі станцій припинила виробництво електроенергії.