Зруйнувано один з енергоблоків, інші - пошкоджено: у ДТЕК показали наслідки атаки рф на одну з ТЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. В офіційному каналі ДТЕК у Telegram оприлюднили фото наслідків атаки рф на одну з ТЕС і додали, що руйнування масштабні, ситуація складна, передає УНН.
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За даними ДТЕК, окупанти влучили у турбінне відділення енергоблоку станції.
"Зруйнувано один з енергоблоків. Також пошкоджено інші енергоблоки", - йдеться у повідомленні.
Наразі пожежники та працівники станціі продовжують ліквідацію наслідків ракетного удару.
"Руйнування масштабні. Ситуація складна", - резюмували у компанії.
Нагадаємо
Як повідомляв УНН, внаслідок сьогоднішнього масованого ракетного обстрілу були атаковані дві ТЕС. Було пошкоджено обладнання, одна зі станцій припинила виробництво електроенергії.