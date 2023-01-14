Разрушен один из энергоблоков, остальные - повреждены: в ДТЭК показали последствия атаки рф на одну из ТЭС
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. В официальном канале ДТЭК в Telegram обнародовали фото последствий атаки рф на одну из ТЭС и добавили, что разрушения масштабные, ситуация сложная, передает УНН.
Детали
По данным ДТЭК, оккупанты попали в турбинное отделение энергоблока станции.
"Разрушен один из энергоблоков. Также повреждены другие энергоблоки", - говорится в сообщении.
Сейчас пожарные и работники станции продолжают ликвидацию последствий ракетного удара.
"Разрушения масштабные. Ситуация сложная", - резюмировали в компании.
Напомним
Как сообщал УНН, в результате сегодняшнего массированного ракетного обстрела были атакованы две ТЭС. Было повреждено оборудование, одна из станций прекратила производство электроэнергии.