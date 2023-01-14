Наступні дні будуть важкими: через прильоти у більшості областей вводяться аварійні відключення

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"Є прильоти у Харківській, Львівській, Івано-Франківській, Запорізькій, Вінницькій та Київській областях. Через обстріли в більшості регіонів вводяться аварійні відключення. Наступні дні будуть важкими", - написав Галущенко у Facebook.

За словами міністра, енергетики вже працюють над відновленням постачання електроенергії.

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Доповнення

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив про ракетну атаку на об'єкти критичної інфраструктури у Києві.