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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
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Наступні дні будуть важкими: через прильоти у більшості областей вводяться аварійні відключення

Київ • УНН

 • 505290 перегляди

КИЇВ. 14 січня. УНН. Сьогодні ворог знову атакував об’єкти генерації та електричні мережі країни. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко і додав, що у більшості регіонів вводяться аварійні відключення, передає УНН.

Наступні дні будуть важкими: через прильоти у більшості областей вводяться аварійні відключення

Цитата

"Є прильоти у Харківській, Львівській, Івано-Франківській, Запорізькій, Вінницькій та Київській областях. Через обстріли в більшості регіонів вводяться аварійні відключення. Наступні дні будуть важкими", - написав Галущенко у Facebook.

За словами міністра, енергетики вже працюють над відновленням постачання електроенергії.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зруйнувано один з енергоблоків, інші - пошкоджено: у ДТЕК показали наслідки атаки рф на одну з ТЕС

Доповнення

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив про ракетну атаку на об'єкти критичної інфраструктури у Києві.

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