Следующие дни будут тяжелыми: из-за прилетов в большинстве областей вводятся аварийные отключения

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"Есть прилеты в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Запорожской, Винницкой и Киевской областях. Из-за обстрелов в большинстве регионов вводятся аварийные отключения. Следующие дни будут тяжелыми", - написал Галущенко в Facebook.

По словам министра, энергетики уже работают над восстановлением поставок электроэнергии.

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Дополнение

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил о ракетной атаке на объекты критической инфраструктуры в Киеве.