Следующие дни будут тяжелыми: из-за прилетов в большинстве областей вводятся аварийные отключения
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Сегодня враг снова атаковал объекты генерации и электрические сети страны. Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко и добавил, что в большинстве регионов вводятся аварийные отключения, передает УНН.
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"Есть прилеты в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Запорожской, Винницкой и Киевской областях. Из-за обстрелов в большинстве регионов вводятся аварийные отключения. Следующие дни будут тяжелыми", - написал Галущенко в Facebook.
По словам министра, энергетики уже работают над восстановлением поставок электроэнергии.
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Дополнение
Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил о ракетной атаке на объекты критической инфраструктуры в Киеве.