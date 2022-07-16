Ракетный удар по Виннице: остается неизвестной судьба еще 4 человек

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"Спасательные работы продолжаются. В стационарах находятся 70 пострадавших, среди них 4 детей. В общей сложности медицинскую помощь оказали 202 лицам. К сожалению, 23 человека погибли, из них - трое детей. Остается неизвестной судьба еще 4 человек. российские нелюди будут гореть в аду", - написал Моргунов в Telegram.

Дополнение

Российские оккупанты 14 июля около 11 часов нанесли удару по центру Винницы крылатыми ракетами типа "Калибр" из Черного моря. Попали по офисному зданию, медицинскому центру, в парковку близ Дома быта "Юбилейный", по Дому офицеров и жилых домах.

Погибли 23 человека, среди них трое детей.