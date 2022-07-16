Ракетный удар по Виннице: остается неизвестной судьба еще 4 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. После российского ракетного удара по центру Винницы 14 июля до сих пор числятся пропавшими четыре человека, число жертв не возросло, в больницах на данный момент 70 раненых, четверо из которых - дети. Об этом сообщил Винницкий городской голова Сергей Моргунов, пишет УНН.
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"Спасательные работы продолжаются. В стационарах находятся 70 пострадавших, среди них 4 детей. В общей сложности медицинскую помощь оказали 202 лицам. К сожалению, 23 человека погибли, из них - трое детей. Остается неизвестной судьба еще 4 человек. российские нелюди будут гореть в аду", - написал Моргунов в Telegram.
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Российские оккупанты 14 июля около 11 часов нанесли удару по центру Винницы крылатыми ракетами типа "Калибр" из Черного моря. Попали по офисному зданию, медицинскому центру, в парковку близ Дома быта "Юбилейный", по Дому офицеров и жилых домах.
Погибли 23 человека, среди них трое детей.