Ракетний удар по Вінниці: залишається невідомою доля ще 4 людей

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"Рятувальні роботи тривають. У стаціонарах перебувають 70 постраждалих, серед них 4 дітей. Загалом медичну допомогу надали 202 особам. На превеликий жаль, 23 людини загинули, з них - троє дітей. Залишається невідомою доля ще 4 людей. російські нелюди горітимуть в пеклі", - написав Моргунов у Telegram.

Доповнення

Російські окупанти 14 липня близько 11 години завдали удару по центру Вінниці крилатими ракетами типу "Калібр" з Чорного моря. Влучили по офісній будівлі, медичному центру, у паркувальний майданчик поблизу Будинку побуту "Ювілейний", по Будинку офіцерів та житлових будинках.

Загинули 23 людини, серед них троє дітей.