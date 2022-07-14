Ракетный удар по Виннице: известно уже о 8 погибших, среди них маленький ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. В результате ракетного удара по Виннице известно уже о 8 погибших, среди них маленький ребенок. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, пишет УНН.
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"Российские ракеты попали по центру Винницы. 8 погибших, среди них маленький ребенок. Есть раненые", - написал Тимошенко в Telegram.
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В полиции сообщили, что 3 ракеты попали по Виннице.
Российские оккупанты во время удара по Виннице сегодня попали в офисное здание, Дом офицеров и жилье людей.