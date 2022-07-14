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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 20369 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

17:04 • 63629 перегляди

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Ракетний удар по Вінниці: відомо вже про 8 загиблих, серед них маленька дитина

Ракетний удар по Вінниці: відомо вже про 8 загиблих, серед них маленька дитина

Київ • УНН

 • 341272 перегляди

КИЇВ. 14 липня. УНН. Внаслідок ракетного удару по Вінниці відомо вже про 8 загиблих, серед них маленька дитина. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, пише УНН.

Цитата

"Російські ракети поцілили по центру Вінниці. 8 загиблих, серед них маленька дитина. Є поранені", - написав Тимошенко у Telegram.

Доповнення

У поліції повідомили, що 3 ракети поцілили по Вінниці.

Російські окупанти під час удару по Вінниці сьогодні поцілили в офісну будівлю, Будинок офіцерів та житла людей.

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