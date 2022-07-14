Ракетний удар по Вінниці: відомо вже про 8 загиблих, серед них маленька дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Внаслідок ракетного удару по Вінниці відомо вже про 8 загиблих, серед них маленька дитина. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, пише УНН.
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"Російські ракети поцілили по центру Вінниці. 8 загиблих, серед них маленька дитина. Є поранені", - написав Тимошенко у Telegram.
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У поліції повідомили, що 3 ракети поцілили по Вінниці.
Російські окупанти під час удару по Вінниці сьогодні поцілили в офісну будівлю, Будинок офіцерів та житла людей.