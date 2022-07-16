Ракетный удар по Виннице: количество погибших возросло до 24
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Количество погибших в результате российского ракетного удара по центру Винницы 14 июля возросло до 24 человек - еще одна женщина скончалась в больнице, сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов, пишет УНН.
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"24 погибших… К сожалению, еще одна женщина скончалась сегодня в больнице – 85% ожогов", - написал Борзов в Telegram.
Детали
По его словам, продолжают лечение 68 пострадавших, среди которых 4 детей.
4 остаются в розыске пропавших без вести.
Дополнение
Российские оккупанты 14 июля около 11 часов нанесли удару по центру Винницы крылатыми ракетами типа "Калибр" из Черного моря. Попали по офисному зданию, медицинскому центру, в парковку близ Дома быта "Юбилейный", по Дому офицеров и жилых домах.