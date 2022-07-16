Ракетний удар по Вінниці: кількість загиблих зросла до 24

Цитата

"24 загиблих… На жаль, ще одна жінка померла сьогодні в лікарні - 85% опіків", - написав Борзов у Telegram.

Деталі

З його слів, продовжують лікування 68 постраждалих, серед яких 4 дітей.

4 залишаються в розшуку зниклих безвісти.

Доповнення

Російські окупанти 14 липня близько 11 години завдали удару по центру Вінниці крилатими ракетами типу "Калібр" з Чорного моря. Влучили по офісній будівлі, медичному центру, у паркувальний майданчик поблизу Будинку побуту "Ювілейний", по Будинку офіцерів та житлових будинках.