Ракетний удар по Вінниці: кількість загиблих зросла до 24
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару по центру Вінниці 14 липня зросла до 24 осіб - ще одна жінка померла у лікарні, повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов, пише УНН.
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"24 загиблих… На жаль, ще одна жінка померла сьогодні в лікарні - 85% опіків", - написав Борзов у Telegram.
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З його слів, продовжують лікування 68 постраждалих, серед яких 4 дітей.
4 залишаються в розшуку зниклих безвісти.
Доповнення
Російські окупанти 14 липня близько 11 години завдали удару по центру Вінниці крилатими ракетами типу "Калібр" з Чорного моря. Влучили по офісній будівлі, медичному центру, у паркувальний майданчик поблизу Будинку побуту "Ювілейний", по Будинку офіцерів та житлових будинках.