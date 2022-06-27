Ракетный удар по Киеву: спасатели разбирают завалы, одного из пострадавших выписали из больницы
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. В результате ракетных обстрелов в Киеве один человек погиб. Еще шесть, в том числе один ребенок, получили ранения разной степени, одного из пострадавших выписали из больницы. На данный момент спасатели продолжают разбирать завалы. Об этом сообщает КГГА, информирует УНН.
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«В результате обстрела один человек погиб. Еще шесть получили ранения разной степени. Четверо из них были госпитализированы, в том числе 7-летняя девочка. По состоянию на сейчас одного из пострадавших выписали», – говорится в сообщении.
Детали
Утром 27 июня возобновлены аварийно-спасательные работы в девятиэтажном жилом доме в Шевченковском районе, потерпевшем разрушения в результате ракетных обстрелов. К работам привлечены 2 единицы техники и 15 спасателей Киевской службы спасения «КАРС», а также 9 единиц техники и 86 человек личного ГСЧС.
Дополнение
Напомним, вчера, 26 июня, враг нанес ракетный удар по 9-этажному дому и территории детского сада в Шевченковском районе. В доме частично разрушены 7, 8 и 9 этажа, во дворе садика повреждена водопроводная магистраль.
Фоторепотаж последствий ракетного удара по Киеву. По данной местности уже в третий раз наносят ракетный удар. Первый был в марте месяце, второй в конце апреля и третий – накануне.