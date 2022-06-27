Ракетний удар по житловому будинку в Києві: відновлено рятувальні роботи
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. У житловому будинку в Шевченківському районі Києва, який зазнав руйнувань через ракетний обстріл, відновлено аварійно-рятувальні роботи. Про це повідомляє ДСНС України, передає УНН.
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«27 червня о 8:00 відновлено аварійно-рятувальні роботи в дев’ятиповерховому житловому будинку у Шевченківському районі, що зазнав руйнувань внаслідок ракетного обстрілу 26 червня», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що всього до робіт залучено 86 осіб та 9 одиниць техніки ДСНС.
Доповнення
Рятувальники повідомили, що внаслідок ракетного удару 26 червня по житловому будинку в Шевченківському районі Києва загинув чоловік.
Окрім того, з-під завалів житлового будинку дістали жінку та семирічну дівчинку.