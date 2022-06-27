Ракетный удар по жилому дому в Киеве: возобновлены спасательные работы
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. В жилом доме в Шевченковском районе Киева, потерпевшем разрушения из-за ракетных обстрелов, возобновлены аварийно-спасательные работы. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.
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«27 июня в 8:00 возобновлены аварийно-спасательные работы в девятиэтажном жилом доме в Шевченковском районе, который претерпел разрушений в результате ракетных обстрелов 26 июня», - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что всего к работам привлечены 86 человек и 9 единиц техники ГСЧС.
Дополнение
Спасатели сообщили, что в результате ракетного удара 26 июня по жилому дому в Шевченковском районе Киева погиб мужчина.
Кроме того, из-под завалов жилого дома достали женщину и семилетнюю девочку.