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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Зруйноване життя: фоторепортаж наслідків ракетного удару по Києву

Зруйноване життя: фоторепортаж наслідків ракетного удару по Києву

Київ • УНН

 • 1112058 перегляди

КИЇВ. 26 червня. УНН. Зранку у неділю рашистські окупанти випустили більш як 10 ракет по українській столиці. Один з ударів прийшовся на житловий будинок у Шевченківському районі. Світлини наслідків цієї трагедії та злочину проти людяності публікує для вас УНН.

Деталі

Так, «високоточний» удар прийшовся на житлову багатоповерхівку з дитячим садочком і гаражним кооперативом.

Наразі відомо про одного загиблого внаслідок прильоту. Його малолітню дитину госпіталізували.

За непідтверджиними поки даними, всього вранці 26 червня по Києву та області російські окупанти випустили 14 ракет.

Всього госпіталізували чотирьох людей. Зі зруйнованої будівлі довелось евакуювати 25 мешканців.

Світлини з місця подій свідчать про те, що багатоповерхівка вже ймовірніше за все не придатна для життя. У багатьох квартир повибивало шибки, стіни обвалились.

На місці працюють ДСНС та комунальники.

По даній місцевості вже втретє завдають ракетного удару. Перший був у березні місяці, другий наприкінці квітня і третій – сьогодні.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав країни "Групи семи" (G7) відповісти росії більшими санкціями через ранковий ракетний удар по Києву.

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