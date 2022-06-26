Разрушенная жизнь: фоторепортаж последствий ракетного удара по Киеву
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июня. УНН. Утром в воскресенье рашистские оккупанты выпустили более 10 ракет по украинской столице. Один из ударов пришелся на жилой дом в Шевченковском районе. Фото последствий этой трагедии и преступления против человечности публикует для вас УНН.
Детали
Так, «высокоточный» удар пришелся на жилую многоэтажку с детским садиком и гаражным кооперативом.
В настоящее время известно об одном погибшем в результате прилета. Его малолетнего ребенка госпитализировали.
По неподтвержденным пока данным, всего утром 26 июня по Киеву и области российские оккупанты выпустили 14 ракет.
Всего госпитализировали четырех человек. Из разрушенного здания пришлось эвакуировать 25 человек.
Фото из места событий свидетельствуют о том, что многоэтажка уже вероятнее всего не пригодна для жизни. У многих квартир выбило стекла, стены обрушились.
На месте работают ГСЧС и коммунальщики.
По данной местности уже в третий раз наносят ракетный удар. Первый был в марте месяце, второй в конце апреля и третий – сегодня.
Напомним
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал страны "Группы семи" (G7) ответить россии большими санкциями из-за утреннего ракетного удара по Киеву.