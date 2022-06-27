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Ракетний удар по Києву: рятувальники розбирають завали, одного з постраждалих виписали з лікарні

Ракетний удар по Києву: рятувальники розбирають завали, одного з постраждалих виписали з лікарні

Київ • УНН

 • 147576 перегляди

КИЇВ. 27 червня. УНН. Внаслідок ракетного обстрілу в Києві одна людина загинула. Ще шість, у тому числі одна дитина, отримали поранення різного ступеню, одного з постраждалих виписали з лікарні. Наразі рятувальники продовжують розбирати завали. Про це повідомляє КМДА, інформує УНН.

Цитата

«Внаслідок обстрілу одна людина загинула. Ще шість - отримали поранення різного ступеню. Четверо з них були госпіталізовані, у тому числі 7-річна дівчинка. Станом на зараз одного з постраждалих виписали», - ідеться в повідомленні.

Деталі

Зранку 27 червня відновлено аварійно-рятувальні роботи в дев’ятиповерховому житловому будинку в Шевченківському районі, що зазнав руйнувань внаслідок ракетного обстрілу. До робіт залучено 2 одиниці техніки та 15 рятувальників Київської служби порятунку «КАРС», а також 9 одиниць техніки та 86 чоловік особового ДСНС.

Доповнення

Нагадаємо, вчора, 26 червня, ворог наніс ракетний удар по 9-поверховому будинку та території дитячого садочка в Шевченківському районі. У будинку частково зруйновано 7, 8 та 9 поверхи, у дворі садочка пошкоджена водопровідна магістраль.

Фоторепортаж наслідків ракетного удару по Києву. По цій місцевості вже втретє завдають ракетного удару. Перший був у березні місяці, другий наприкінці квітня і третій – напередодні.

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