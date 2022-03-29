Ракетный удар по зданию Николаевской ОГА: количество погибших возросло до 12 человек

Цитата

“По предварительным данным было гораздо меньше людей в здании. На сейчас: 34-300, 12-200. Продолжаем спасательную операцию”, – написал он.

Детали

Как сообщают в ГСЧС, на данный момент спасены и освобождены из под завалов 18 человек, им оказывается медицинская помощь.

Добавим

На данный момент начато расследование по осуществлению ракетного удара по административному зданию ОГА в Николаеве.

Контекст

Как стало известно, российские оккупанты пробили насквозь здание Николаевской областной государственной администрации.

Большинству чудом спаслось. Это от 50 до 100 человек.