Ракетный удар по зданию Николаевской ОГА: количество погибших возросло до 12 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Количество погибших в результате ракетного удара по Николаевской областной государственной администрации возросло до 12 человек. Об этом в своем Telegram сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким, пишет УНН.
Цитата
“По предварительным данным было гораздо меньше людей в здании. На сейчас: 34-300, 12-200. Продолжаем спасательную операцию”, – написал он.
Детали
Как сообщают в ГСЧС, на данный момент спасены и освобождены из под завалов 18 человек, им оказывается медицинская помощь.
Добавим
На данный момент начато расследование по осуществлению ракетного удара по административному зданию ОГА в Николаеве.
Контекст
Как стало известно, российские оккупанты пробили насквозь здание Николаевской областной государственной администрации.
Большинству чудом спаслось. Это от 50 до 100 человек.