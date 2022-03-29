Ракетний удар по будівлі Миколаївської ОДА: кількість загиблих зросла до 12 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Кількість загиблих в результаті ракетного удару по Миколаївській обласній державній адміністрації зросла до 12 осіб. Про це у своєму Telegram повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, пише УНН.
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“За попередніми даними було набагато менше людей в будівлі. На зараз: 34-300, 12-200. Продовжуємо рятувальну операцію", - написав він.
Деталі
Як повідомляють в ДСНС, на даний момент врятовані і звільнені з під завалів 18 осіб, їм надається медична допомога.
Додамо
На даний момент розпочато розслідування по здійсненню ракетного удару по адміністративній будівлі ОДА в Миколаєві.
Контекст
Як стало відомо, російські окупанти пробили наскрізь будівлю Миколаївської обласної державної адміністрації.
Більшості дивом врятувалося. Це від 50 до 100 осіб.