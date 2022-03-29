У Миколаєві окупанти поцілили у будівлю ОДА - Кім
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Російські окупанти пробили наскрізь будівлю Миколаївської обласної державної адміністрації. Наразі шукають кількох людей. Про це повідомив у відеозверненні голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, пише УНН.
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"Поцілили по будівлі ОДА. Більшість дивом урятувалося. Це від 50 до 100 людей. Зараз шукаємо вісім цивільних та трьох військових", - повідомив Кім.
Деталі
За його словами, обстріл ОДА може означати, що, як мінімум, окупанти передумали наступати на Миколаїв.
Доповнення
Раніше Віталій Кім повідомляв, що сьогодні вранці у Миколаєві російські окупанти вдарили по житловому будинку.
Пізніше стало відомо, що через ворожий обстріл у Миколаєві зруйновано центральну секцію дев'ятиповерхової адміністративної будівлі. З-під завалів дістали 9 постраждалих.