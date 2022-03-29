В Николаеве оккупанты попали в здание ОГА - Ким
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Российские оккупанты пробили насквозь здание Николаевской областной государственной администрации. Сейчас ищут нескольких человек. Об этом сообщил в видеообращении председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, пишет УНН.
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"Попали в здание ОДА. Большинство чудом спаслось. Это от 50 до 100 человек. Сейчас ищем восемь гражданских и троих военных", - сообщил Ким.
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По его словам, обстрел ОГА может означать, что, как минимум, оккупанты передумали наступать на Николаев.
Дополнение
Ранее Виталий Ким сообщал, что сегодня утром в Николаеве российские оккупанты ударили по жилому дому.
Позже стало известно, что из-за вражеского обстрела в Николаеве разрушена центральная секция девятиэтажного административного здания. Из-под завалов достали 9 пострадавших.