Ворожий удар по адмінбудівлі в Миколаєві: з-під завалів дістали 9 постраждалих

Деталі

Як повідомили, 29 березня приблизно о 8:45 у Миколаєві внаслідок обстрілу та влучання в дев’ятиповерхову адміністративну будівлю сталося руйнування центральної секції будівлі з 9 по 1 поверхи, без подальшого горіння.

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"Станом на 9:25 підрозділами ДСНС з-під завалів вивільнено 9 постраждалих осіб та передано медикам. Для пошуково-рятувальних робіт від ДСНС залучено 56 осіб та 10 одиниць техніки", - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомляв, що сьогодні зранку у Миколаєві російські окупанти вдарили по житловому будинку.



