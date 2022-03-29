У Миколаєві окупанти вдарили по житловій будівлі – Кім

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"Мудаки рідкісні... Дочекалися, доки вийдуть люди на роботу і вдарили по житловій будівлі", — розповів Кім.

За його словами, зараз триває рятувальна операція.

Доповнення

Десантники збили ще одну крилату ракету російських окупантів у Миколаївській області.

За 26 березня у Миколаївській області, яка обороняється від окупантів, поранення дістало 30 людей.