У Миколаєві окупанти вдарили по житловій будівлі – Кім
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. У Миколаєві російські окупанти дочекалися ранку, коли люди вийшли на роботу, та вдарили по житловій будівлі. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.
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"Мудаки рідкісні... Дочекалися, доки вийдуть люди на роботу і вдарили по житловій будівлі", — розповів Кім.
За його словами, зараз триває рятувальна операція.
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Десантники збили ще одну крилату ракету російських окупантів у Миколаївській області.
За 26 березня у Миколаївській області, яка обороняється від окупантів, поранення дістало 30 людей.