В Николаеве оккупанты ударили по жилому зданию – Ким

Детали

"Мудаки редкостные... Дождались, пока выйдут люди на работу и ударили по жилому зданию", — рассказал Ким.

По его словам, сейчас продолжается спасательная операция.

Дополнение

Десантники сбили еще одну крылатую ракету российских оккупантов в Николаевской области.

За 26 марта в Николаевской области, обороняющейся от оккупантов, ранения получили 30 человек.