В Николаеве оккупанты ударили по жилому зданию – Ким
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. В Николаеве российские оккупанты дождались утра, когда люди вышли на работу, и ударили по жилому зданию. Об этом сообщил председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.
Детали
"Мудаки редкостные... Дождались, пока выйдут люди на работу и ударили по жилому зданию", — рассказал Ким.
По его словам, сейчас продолжается спасательная операция.
Дополнение
Десантники сбили еще одну крылатую ракету российских оккупантов в Николаевской области.
За 26 марта в Николаевской области, обороняющейся от оккупантов, ранения получили 30 человек.