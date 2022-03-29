Вражеский удар по админзданию в Николаеве: из-под завалов достали 9 пострадавших

Детали

Как сообщили, 29 марта примерно в 8:45 в Николаеве в результате обстрела и попадания в девятиэтажное административное здание произошло разрушение центральной секции здания с 9 по 1 этажи, без последующего горения.

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"По состоянию на 9:25 подразделениями ГСЧС из-под завалов освобождены 9 пострадавших людей и переданы медикам. Для поисково-спасательных работ от ГСЧС привлечено 56 человек и 10 единиц техники", - говорится в сообщении.

Дополнения

Ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщал, что сегодня утром в Николаеве российские оккупанты ударили по жилому дому.



