Удар по Николаевской ОГА: количество жертв возросло, начато расследование
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Начато расследование по осуществлению ракетного удара по административному зданию ОГА в Николаеве. Об этом информирует Офис Генерального прокурора Украины в Telegram-канале, пишет УНН.
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“За процессуального руководства Николаевской областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)”, - сообщили в ОГП.
Детали
Так, по данным следствия, 29 марта 2022 года вооруженные силы рф совершили ракетный удар по админзданию Николаевской облгосадминистрации.
“В настоящее время известно о 9 погибших и 28 раненых”, - заявили в Офисе.
На месте работают спасатели, следователи СБУ и полицейские.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следственным отделом Управления СБУ в Николаевской области.
Контекст
Как стало известно, российские оккупанты пробили насквозь здание Николаевской областной государственной администрации.
Большинству чудом спаслось. Это от 50 до 100 человек.