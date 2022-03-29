Удар по Миколаївській ОДА: кількість жертв зросла, розпочато розслідування
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Розпочато розслідування щодо здійснення ракетного удару по адміністративній будівлі ОДА у Миколаєві. Про це інформує Офіс Генерального прокурора України у Telegram-каналі, пише УНН.
Цитата
“За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)”, - повідомили в ОГП.
Деталі
Так, за даними слідства, 29 березня 2022 року збройні сили рф здійснили ракетний удар по адмінбудівлі Миколаївської облдержадміністрації.
“На даний час відомо про 9 загиблих та 28 поранених”, - заявили в Офісі.
На місці працюють рятувальники, слідчі СБУ та поліцейські.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим відділом Управління СБУ в Миколаївській області.
Контекст
Як стало відомо, російські окупанти пробили наскрізь будівлю Миколаївської обласної державної адміністрації.
Більшість дивом урятувалося. Це від 50 до 100 людей.