Ракетный удар рф по Одесской области: количество пострадавших возросло до 14

В результате вечернего вражеского удара по Одесской области количество раненых возросло до 14, начато расследование, передает УНН со ссылкой на Офис генпрокурора.

"... начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Детали

По данным следствия, 10 апреля около 18:20 вооруженные силы рф нанесли ракетные удары по транспортно-логистической инфраструктуре Одесской области.

В результате атаки погибли 4 человека, среди которых 10-летняя девочка, еще 14 - получили ранения, они госпитализированы.

Осмотр продолжается, на месте происшествия работают прокуроры и следственно-оперативная группа.

Напомним

Как сообщал УНН, в результате вечерней ракетной атаки россиян по Одесскому району погибли четыре человека, в том числе один ребенок - 10-летняя девочка, еще семь человек получили ранения.

Армия рф ударила по Одесской области баллистикой: погибли четыре человека, среди них 10-летняя девочка