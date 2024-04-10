Ракетный удар рф по Одесской области: количество пострадавших возросло до 14

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
  •  100112 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
  •  100167 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
  •  103383 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
  •  102052 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

Эксклюзив
Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики
  •  80241 просмотра

Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики

Эксклюзив
Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники
9 апреля 2024, 18:15  •  114591 просмотра

Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники

Эксклюзив
Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства
9 апреля 2024, 15:37  •  114898 просмотра

Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства

Эксклюзив
Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник
9 апреля 2024, 15:10  •  114250 просмотра

Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник

Эксклюзив
Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу
9 апреля 2024, 14:43  •  108053 просмотра

Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу

Эксклюзив
Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого
9 апреля 2024, 07:16  •  113451 просмотра

Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого

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Идет шестой час рассмотрения поправок к законопроекту о мобилизации: в сессионном зале ВР осталось 38 нардепов

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Около 10 млрд долларов нужно будет на восстановление Харькова - мэр

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Ракетный удар рф по Одесской области: количество пострадавших возросло до 14

10 апреля в результате российского ракетного удара по Одесской области погибли 4 человека, в том числе 10-летняя девочка, и еще 14 получили ранения.

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Ракетный удар рф по Одесской области: количество пострадавших возросло до 14

На Кировоградщине работала ППО - Райкович

В небе над Александрийским районом Кировоградской области, отработала противовоздушная оборона. Из-за атаки россиян есть повреждения жилых домов и хозяйственных построек.

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На Кировоградщине работала ППО - Райкович

Идет шестой час рассмотрения поправок к законопроекту о мобилизации: в сессионном зале ВР осталось 38 нардепов

Верховная Рада рассматривает поправки к законопроекту о мобилизации уже шесть часов, а в сессионном зале осталось лишь 35-38 депутатов, что делает результативное голосование сегодня маловероятным.

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Идет шестой час рассмотрения поправок к законопроекту о мобилизации: в сессионном зале ВР осталось 38 нардепов

Авдеевское направление: окрестности Тоненького стали кладбищем военной техники россиян - DeepState

Окрестности Тоненького превратились в кладбище российской военной техники, где накопилось более 70 единиц поврежденной вражеской техники.

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Авдеевское направление: окрестности Тоненького стали кладбищем военной техники россиян - DeepState

Около 10 млрд долларов нужно будет на восстановление Харькова - мэр

По словам городского головы Игоря Терехова, на восстановление Харькова из-за российской агрессии понадобится около 10 миллиардов долларов, поскольку восстановительные и реконструкционные работы продолжаются, несмотря на постоянные обстрелы.

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Около 10 млрд долларов нужно будет на восстановление Харькова - мэр

Эми Поуп в Украине: гендиректор МОМ подписала соглашения о сотрудничестве в сфере экономического восстановления и управления миграцией

Эми Поуп, Генеральный директор Международной организации по миграции, посетила Украину и подписала соглашения о сотрудничестве с Министерством экономики и Министерством иностранных дел по оказанию помощи внутренне перемещенным лицам, поддержке экономического восстановления, а также усилению миграционного и пограничного менеджмента.

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Эми Поуп в Украине: гендиректор МОМ подписала соглашения о сотрудничестве в сфере экономического восстановления и управления миграцией

Зеленский назвал форматы силы Украины, которые должны быть обеспечены для проигрыша террора рф

Президент Зеленский заявил, что для того, чтобы российский террор проиграл, необходимо обеспечить все форматы украинской силы, включая экономическую стабильность, давление партнеров на россию и как можно более сильную глобальную консолидацию.

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Зеленский назвал форматы силы Украины, которые должны быть обеспечены для проигрыша террора рф

В Херсоне раздаются взрывы

В прибрежных районах Херсона прогремели взрывы, враг ведет огонь с временно оккупированного левого берега.

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В Херсоне раздаются взрывы

путин сделает все, чтобы в этом году увеличить удары по Украине и попытаться сломать нас - Зеленский

Путин сделает все, чтобы увеличить количество ударов по Украине в этом году и попытается сломать украинцев, но Украина должна быть сильной, чтобы закончить войну на своих условиях, об этом напомнил Президент Владимир Зеленский украинцам во время своего ежедневного видеообращения.

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путин сделает все, чтобы в этом году увеличить удары по Украине и попытаться сломать нас - Зеленский

Генштаб: 47 боевых столкновений за сутки, больше всего на Бахмутском и Новопавловском направлениях

За минувшие сутки на украинском фронте произошло 47 боевых столкновений, при этом боевики наступали на шести направлениях, активнее всего - на Бахмутском и Новопавловском.

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Генштаб: 47 боевых столкновений за сутки, больше всего на Бахмутском и Новопавловском направлениях