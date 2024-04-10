КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики
Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники
Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства
Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник
Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу
Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого
Ракетный удар рф по Одесской области: количество пострадавших возросло до 14
На Кировоградщине работала ППО - Райкович
Идет шестой час рассмотрения поправок к законопроекту о мобилизации: в сессионном зале ВР осталось 38 нардепов
Авдеевское направление: окрестности Тоненького стали кладбищем военной техники россиян - DeepState
Около 10 млрд долларов нужно будет на восстановление Харькова - мэр
Эми Поуп в Украине: гендиректор МОМ подписала соглашения о сотрудничестве в сфере экономического восстановления и управления миграцией
Зеленский назвал форматы силы Украины, которые должны быть обеспечены для проигрыша террора рф
В Херсоне раздаются взрывы
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Генштаб: 47 боевых столкновений за сутки, больше всего на Бахмутском и Новопавловском направлениях
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Ракетный удар рф по Одесской области: количество пострадавших возросло до 14
10 апреля в результате российского ракетного удара по Одесской области погибли 4 человека, в том числе 10-летняя девочка, и еще 14 получили ранения.
На Кировоградщине работала ППО - Райкович
В небе над Александрийским районом Кировоградской области, отработала противовоздушная оборона. Из-за атаки россиян есть повреждения жилых домов и хозяйственных построек.
Идет шестой час рассмотрения поправок к законопроекту о мобилизации: в сессионном зале ВР осталось 38 нардепов
Верховная Рада рассматривает поправки к законопроекту о мобилизации уже шесть часов, а в сессионном зале осталось лишь 35-38 депутатов, что делает результативное голосование сегодня маловероятным.
Авдеевское направление: окрестности Тоненького стали кладбищем военной техники россиян - DeepState
Окрестности Тоненького превратились в кладбище российской военной техники, где накопилось более 70 единиц поврежденной вражеской техники.
Около 10 млрд долларов нужно будет на восстановление Харькова - мэр
По словам городского головы Игоря Терехова, на восстановление Харькова из-за российской агрессии понадобится около 10 миллиардов долларов, поскольку восстановительные и реконструкционные работы продолжаются, несмотря на постоянные обстрелы.
Эми Поуп в Украине: гендиректор МОМ подписала соглашения о сотрудничестве в сфере экономического восстановления и управления миграцией
Эми Поуп, Генеральный директор Международной организации по миграции, посетила Украину и подписала соглашения о сотрудничестве с Министерством экономики и Министерством иностранных дел по оказанию помощи внутренне перемещенным лицам, поддержке экономического восстановления, а также усилению миграционного и пограничного менеджмента.
Зеленский назвал форматы силы Украины, которые должны быть обеспечены для проигрыша террора рф
Президент Зеленский заявил, что для того, чтобы российский террор проиграл, необходимо обеспечить все форматы украинской силы, включая экономическую стабильность, давление партнеров на россию и как можно более сильную глобальную консолидацию.
В Херсоне раздаются взрывы
В прибрежных районах Херсона прогремели взрывы, враг ведет огонь с временно оккупированного левого берега.
путин сделает все, чтобы в этом году увеличить удары по Украине и попытаться сломать нас - Зеленский
Путин сделает все, чтобы увеличить количество ударов по Украине в этом году и попытается сломать украинцев, но Украина должна быть сильной, чтобы закончить войну на своих условиях, об этом напомнил Президент Владимир Зеленский украинцам во время своего ежедневного видеообращения.
Генштаб: 47 боевых столкновений за сутки, больше всего на Бахмутском и Новопавловском направлениях
За минувшие сутки на украинском фронте произошло 47 боевых столкновений, при этом боевики наступали на шести направлениях, активнее всего - на Бахмутском и Новопавловском.