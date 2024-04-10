Армия рф ударила по Одесской области баллистикой: погибли четыре человека, среди них 10-летняя девочка

Оккупанты вечером атаковали Одесскую область баллистикой - предварительно, Искандер-М. Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, погибло четыре человека, в том числе один ребенок, передает УНН.

"В результате вечерней ракетной атаки россиян по Одесскому району погибли четыре человека, в том числе один ребенок - 10-летняя девочка, еще семь человек получили ранения, один человек в тяжелом состоянии, ему ампутированы нижние конечности. Врачи делают все возможное", - сообщил Кипер.

Детали

По его словам, сегодня в период с 18.00 до 18.30 часов Одесская область в очередной раз была под ударами баллистических ракет, предварительно - Искандер-М.

В Одесском районе повреждена транспортная инфраструктура и грузовики, которые были рядом.

"На месте работают все соответствующие службы. Искренние соболезнования родным и близким погибших... Прошу оперативно реагировать на сигналы воздушной тревоги!" - резюмировал Кипер.