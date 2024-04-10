Армия рф ударила по Одесской области баллистикой: погибли четыре человека, среди них 10-летняя девочка

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
  •  60344 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
  •  62518 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
  •  88872 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
  •  93081 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

Эксклюзив
Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики
  •  77141 просмотра

Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики

Эксклюзив
Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники
  •  114397 просмотра

Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники

Эксклюзив
Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства
9 апреля 2024, 15:37  •  114786 просмотра

Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства

Эксклюзив
Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник
9 апреля 2024, 15:10  •  114196 просмотра

Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник

Эксклюзив
Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу
9 апреля 2024, 14:43  •  108004 просмотра

Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу

Эксклюзив
Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого
9 апреля 2024, 07:16  •  113419 просмотра

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3 апреля 2024, 11:28  •  447900 просмотра

Армия рф ударила по Одесской области баллистикой: погибли четыре человека, среди них 10-летняя девочка

Четыре человека, в том числе 10-летняя девочка, погибли и еще семеро получили ранения в результате удара российской баллистической ракеты по Одесской области.

Война •   •  8760 просмотра
Армия рф ударила по Одесской области баллистикой: погибли четыре человека, среди них 10-летняя девочка

До 8 месяцев: в Минобороны сообщили сколько времени заложено на разработку законопроекта о демобилизации

До восьми месяцев отведено на разработку отдельного законопроекта о демобилизации военнослужащих в сотрудничестве с Министерством обороны и Генеральным штабом.

Война •   •  10193 просмотра
До 8 месяцев: в Минобороны сообщили сколько времени заложено на разработку законопроекта о демобилизации

Законопроект о мобилизации: правки в сессионном зале ВР рассматривают 42 нардепа - Гончаренко

Во время рассмотрения поправок к законопроекту о мобилизации в сессионном зале Верховной Рады присутствуют всего 42 народных депутата.

Война •   •  10093 просмотра
Законопроект о мобилизации: правки в сессионном зале ВР рассматривают 42 нардепа - Гончаренко

Укрзализныця получит новые локомотивы при финансовой поддержке США - Мининфраструктуры

Экспортно-импортный банк США одобрил предоставление кредита "Укрзализныце" на сумму $156,6 млн для закупки около 40 тепловозов, что усилит логистические возможности Украины и развитие инфраструктуры в условиях войны.

Война •   •  10831 просмотра
Укрзализныця получит новые локомотивы при финансовой поддержке США - Мининфраструктуры

Правительство восстановит интернет и связь в прифронтовых громадах за средства Франции

Министерство цифровой трансформации подписало меморандум с французской федерацией InfraNum о получении гранта в размере 756 000 евро на восстановление интернета и связи в прифронтовых общинах Украины, пострадавших от российского вторжения.

Война •   •  10427 просмотра
Правительство восстановит интернет и связь в прифронтовых громадах за средства Франции

Для массовки в ростов: оккупанты готовят масштабные "экскурсии" украинских подростков на "праздник 9 мая" в рф

В годовщину второй мировой войны россия планирует привлечь украинских подростков к пропагандистским мероприятиям в россии, используя вторую мировую войну как основу для своей пропаганды с целью милитаризации населения и оправдания своей неофашистской политики.

Война •   •  10288 просмотра
Для массовки в ростов: оккупанты готовят масштабные "экскурсии" украинских подростков на "праздник 9 мая" в рф

В Парламенте зарегистрировали законопроект о сроках увольнения с военной службы

Депутаты партии "Европейская Солидарность" зарегистрировали в Верховной Раде законопроект об установлении четких сроков увольнения с военной службы после того, как из законопроекта о мобилизации изъяли норму о демобилизации после 36 месяцев службы.

Война •   •  12095 просмотра
В Парламенте зарегистрировали законопроект о сроках увольнения с военной службы

На Никопольщине в результате российских обстрелов повреждена линия электропередач и частные дома

Российские войска несколько раз атаковали Днепропетровскую область, используя беспилотники-камикадзе и артиллерию, в результате чего на Никопольщине повреждены здания, транспортные средства и инфраструктура.

Общество •   •  11897 просмотра
На Никопольщине в результате российских обстрелов повреждена линия электропередач и частные дома

Слухи о "наступлении" на правобережную Херсонщину - это российское ИПСО

Силы обороны Украины полностью контролируют Херсонскую область и готовы отразить любые попытки российского наступления. информация, о якобы наступлении россиян на Херсонщину не соответствует действительности.

Война •   •  11490 просмотра
Слухи о "наступлении" на правобережную Херсонщину - это российское ИПСО

Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью

Кипер возглавил Одесскую областную военную администрацию в конце мая 2023 года. В эксклюзивном интервью УНН он рассказал о новой жизни и профессиональном опыте, критике и мечтах.

публикации •   •  57472 просмотра
Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью