Ракетный удар рф по Константиновке: чрезвычайники завершили разбор завалов

В Донецкой области чрезвычайники завершили разбор завалов торгового центра, куда вчера ударили россияне. В результате вчерашнего российского обстрела погибли 14 человек и ранены 44 человека. Об этом заявил глава МВД Игорь Клименко, передает УНН.

Детали

Константиновка: завершен разбор завалов торгового центра. На месте проведения работ спасатели ГСЧС разобрали 76 тонн строительных конструкций. В результате вчерашнего российского обстрела погибли 14 человек и ранены 44 человека - заявил министр.

По его словам, из 8 неустановленных тел криминалисты полиции идентифицировали 5: три женщины и двое детей - девушек 2012 и 2014 г.р. Осталось идентифицировать 3 человек.

Клименко подчеркнул, что для тщательного документирования военного преступления россии создана межведомственная следственная группа, в состав которой входят сотрудники Национальной полиции и Службы безопасности Украины.

Напомним,

В Офисе генерального прокурора заявили, что среди погибших в Константиновке Донецкой области, куда накануне ударили ракетой российские войска, идентифицированы 2 детей.