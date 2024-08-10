Ракетный удар рф по Константиновке: чрезвычайники завершили разбор завалов
Киев • УНН
Спасатели завершили разбор завалов торгового центра в Константиновке после российского обстрела. Погибло 14 человек, ранены 44, среди жертв - дети, продолжается идентификация тел.
В Донецкой области чрезвычайники завершили разбор завалов торгового центра, куда вчера ударили россияне. В результате вчерашнего российского обстрела погибли 14 человек и ранены 44 человека. Об этом заявил глава МВД Игорь Клименко, передает УНН.
Детали
Константиновка: завершен разбор завалов торгового центра. На месте проведения работ спасатели ГСЧС разобрали 76 тонн строительных конструкций. В результате вчерашнего российского обстрела погибли 14 человек и ранены 44 человека
По его словам, из 8 неустановленных тел криминалисты полиции идентифицировали 5: три женщины и двое детей - девушек 2012 и 2014 г.р. Осталось идентифицировать 3 человек.
Клименко подчеркнул, что для тщательного документирования военного преступления россии создана межведомственная следственная группа, в состав которой входят сотрудники Национальной полиции и Службы безопасности Украины.
Напомним,
В Офисе генерального прокурора заявили, что среди погибших в Константиновке Донецкой области, куда накануне ударили ракетой российские войска, идентифицированы 2 детей.