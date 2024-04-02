Ракетный удар рф по Днепру: в полиции показали фото разрушений

Заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий показал последствия ракетной атаки по Днепру, передает УНН.

Детали

Как сообщил Билошицкий, предприятие, детский сад, школы и дома, расположенные рядом.

"... обошлось без погибших, но есть пострадавшие, среди них и дети. Патрульные мгновенно вместе с другими службами прибыли на место происшествия. Сейчас проводятся следственные действия, осуществляется охрана общественного порядка, перекрыто движение", - добавил он.

Ракетный удар рф по Днепру: количество пострадавших возросло до 13, из них 5 - дети