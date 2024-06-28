Киев • УНН
В результате российского ракетного удара по многоэтажке в Днепре, Украина, один человек погиб и пятеро получили ранения, еще больше потенциальных жертв оказались под завалами.
В результате российского ракетного удара по многоэтажке в Днепре известно уже о пяти раненых и одном погибшем. Об этом рассказал глава МВД Игорь Клименко, передает УНН.
Детали
По состоянию на 19:45 известно об одном погибшем и пяти раненых. К сожалению, жертв может быть больше. Спасатели разбирают завалы. В квартирах заблокированы люди
По его словам, одного мужчину чрезвычайники спасли из автомобиля - пострадавшего засыпало частями искореженного дома.
Напомним
Вечером, 28 июня, российские войска ударили по Днепру ракетой, попав в жилую многоэтажку. В результате атаки разрушены четыре этажа, есть информация о пострадавших.