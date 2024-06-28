В результате российского ракетного удара по многоэтажке в Днепре известно уже о пяти раненых и одном погибшем. Об этом рассказал глава МВД Игорь Клименко, передает УНН.

Детали

По состоянию на 19:45 известно об одном погибшем и пяти раненых. К сожалению, жертв может быть больше. Спасатели разбирают завалы. В квартирах заблокированы люди - рассказал Клименко.

По его словам, одного мужчину чрезвычайники спасли из автомобиля - пострадавшего засыпало частями искореженного дома.

Напомним

Вечером, 28 июня, российские войска ударили по Днепру ракетой, попав в жилую многоэтажку. В результате атаки разрушены четыре этажа, есть информация о пострадавших.