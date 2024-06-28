Ракетний удар рф по Дніпру: кількість постраждалих зросла до 6, у квартирах заблоковані люди
Київ • УНН
Внаслідок російського ракетного удару по багатоповерхівці в Дніпрі, Україна, одна людина загинула і п'ятеро отримали поранення, ще більше потенційних жертв опинилися під завалами.
Внаслідок російського ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі відомо вже про п'ятьох поранених і одного загиблого. Про це розповів очільник МВС Ігор Клименко, передає УНН.
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Станом на 19:45 відомо про одного загиблого та пʼятьох поранених. На жаль, жертв може бути більше. Рятувальники розбирають завали. У квартирах заблоковані люди
За його словами, одного чоловіка надзвичайники врятували з автомобіля - потерпілого засипало частинами понівеченого будинку.
Нагадаємо
Ввечері, 28 червня, російські війська вдарили по Дніпру ракетою, влучивши в житлову багатоповерхівку. Внаслідок атаки зруйновано чотири поверхи, є інформація про потерпілих.