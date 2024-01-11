Ракетный удар по отелю в Харькове: чрезвычайники спасли двух человек

Работники ГСЧС во время ликвидации последствий вражеского удара по гостинице в Харькове спасли 2 раненых людей и эвакуированы 19 человек. Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает УНН.

Детали

По предварительной информации, всего пострадало 11 человек - это персонал и гости отеля, из которых один иностранный журналист.

Напомним,

10 января вечером российская армия нанесла ракетные удары по центральной части Харькова. Две ракеты попали в здание гостиницы.

Было повреждение трехэтажного здания отеля, а также легковых автомобилей, припаркованных рядом. Площадь пожара составила около 20 квадратных метров. Из здания было эвакуировано 8 человек.

россияне попали двумя ракетами возле отеля в центре Харькова, среди пострадавших - турецкие журналисты