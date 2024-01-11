Ракетний удар по готелю в Харкові: надзвичайники врятували двох людей
Київ • УНН
Рятувальники врятували двох і евакуювали 19 людей після того, як ракети влучили в харківський готель, поранивши 11 осіб, у тому числі журналіста.
Працівники ДСНС під час ліквідації наслідків ворожого удару по готелю в Харкові врятували 2 поранених людей та евакуйовано 19 осіб. Про це повідомили у ДСНС України, передає УНН.
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За попередньою інформацією, усього постраждало 11 людей - це персонал та гості готелю, з яких один іноземний журналіст.
Нагадаємо
10 січня ввечері російська армія завдала ракетних ударів по центральній частині Харкова. Дві ракети поцілили у будівлю готелю.
Було пошкодження триповерхової будівлі готелю, а також легкових автомобілів, припаркованих поруч. Площа пожежі склала близько 20 квадратних метрів. З будівлі було евакуйовано 8 осіб.
росіяни влучили двома ракетами біля готелю в центрі Харкова, серед постраждалих – турецькі журналісти11.01.24, 00:09 • 31561 перегляд