Ракетный обстрел Запорожья: патрульные показали первые минуты после удара

Патрульные полицейские показали Запорожье в первые минуты после ракетной атаки по городу. Видео с ссылкой на МВД Украины публикует и УНН.

Враг в очередной раз цинично ударил по городу. На видео первые минуты после атаки - патрульные и спасатели направляют людей в безопасные места, достают из-под завалов раненых и оказывают домедицинскую помощь... - добавили полицейские под видео.

Контекст

Днем 8 апреля, войска рф ударили ракетой по предприятию в Запорожье, в результате чего погибли по меньшей мере трое гражданских лиц, и по меньшей мере 8 раненых.

По данным секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева, в результате вражеской атаки поврежден объект инфраструктуры, 7 многоквартирных домов и медицинское учреждение.