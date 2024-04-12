Армия обороны Израиля заявила, что "Хезболла" выпустила 40 ракет

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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armiya-oboroni-izrailyaАрмия обороны Израиля
livanЛиван
Эксклюзив
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
  •  107783 просмотра

С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

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Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
  •  111695 просмотра

Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

Эксклюзив
Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
  •  113630 просмотра

Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий

Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
11 апреля 2024, 13:21  •  138979 просмотра

Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

Эксклюзив
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
11 апреля 2024, 12:39  •  123489 просмотра

Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
11 апреля 2024, 08:21  •  135735 просмотра

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила

Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
10 апреля 2024, 13:53  •  161089 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
10 апреля 2024, 13:01  •  139633 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
10 апреля 2024, 09:04  •  134300 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
10 апреля 2024, 06:55  •  117732 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

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9 апреля 2024, 13:31  •  259802 просмотра

Армия обороны Израиля заявила, что "Хезболла" выпустила 40 ракет

По данным Армии обороны Израиля, около 40 ракет было выпущено из Ливана по северному Израилю, некоторые из них были перехвачены, а другие попали в открытую местность, о жертвах не сообщается.

Новости Мира •   •  2523 просмотра
Армия обороны Израиля заявила, что "Хезболла" выпустила 40 ракет

Первые 5-10 лет: Зеленский заявил, что после войны должны быть специальные условия безопасности в Украине

После окончания войны в Украине все города будут иметь особый режим безопасности в течение первых 5-10 лет из-за большого количества оружия в обороте, заявил президент Владимир Зеленский.

Война •   •  6035 просмотра
Первые 5-10 лет: Зеленский заявил, что после войны должны быть специальные условия безопасности в Украине

Икона моды модельер Роберто Кавалли умер в возрасте 83 лет

Легендарный модельер Роберто Кавалли, известный как "король анимализма" за свои культовые анималистические принты и джинсовую одежду, умер во Флоренции в возрасте 83 лет после продолжительной болезни.

Культура •   •  5925 просмотра
Икона моды модельер Роберто Кавалли умер в возрасте 83 лет

Партнеры соглашаются, что восстанавливать Украину будут все - Зеленский

Президент Зеленский заявил, что все международные партнеры Украины согласны участвовать в восстановлении Украины после войны, стоимость которого оценивается примерно в 700 миллиардов долларов, хотя окончательная сумма не может быть определена до окончания войны.

Война •   •  7902 просмотра
Партнеры соглашаются, что восстанавливать Украину будут все - Зеленский

В ОП рассказали, не ухудшились ли отношения Украины и США

Соединенные Штаты остаются самым надежным стратегическим партнером Украины, с постоянным диалогом и разнообразным сотрудничеством между двумя странами по различным вопросам, включая военную помощь, Саммит мира и предстоящий саммит НАТО.

Война •   •  10226 просмотра
В ОП рассказали, не ухудшились ли отношения Украины и США

В рф провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты: что известно

россия успешно провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты с полигона Капустин Яр, чтобы подтвердить надежность своих стратегических ракетных систем.

Новости Мира •   •  9303 просмотра
В рф провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты: что известно

Чехия нашла более миллиона артснарядов для Украины

Чехия нашла в третьих странах более 1 миллиона артиллерийских снарядов, которые могут быть приобретены для Украины, причем их количество сейчас превышает 1 миллион единиц боеприпасов 155-го калибра, сообщил президент Чехии Петр Павел.

Война •   •  11699 просмотра
Чехия нашла более миллиона артснарядов для Украины

Украина ведет переговоры с 10 странами по соглашениям по безопасности

По словам заместителя главы Администрации Президента, Украина сейчас ведет переговоры с около 10 странами о подписании соглашений в сфере безопасности, причем некоторые соглашения планируется подписать в течение месяца.

Война •   •  11951 просмотра
Украина ведет переговоры с 10 странами по соглашениям по безопасности

Культовый сериал "Мелроуз Плейс" собираются перезагрузить

Хизер Локлир, Лора Лейтон и Дафни Зунига вернутся к своим культовым ролям в перезапуске драматического сериала 90-х "Мелроуз Плейс".

Культура •   •  10082 просмотра
Культовый сериал "Мелроуз Плейс" собираются перезагрузить

Более 50 ракет выпустили по Израилю со стороны Ливана

Хезболла выпустила более 50 ракет из Ливана по Израилю на фоне предупреждений о возможной атаке Ирана на Израиль с применением беспилотников и ракет.

Новости Мира •   •  11477 просмотра
Более 50 ракет выпустили по Израилю со стороны Ливана