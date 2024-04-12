Армия обороны Израиля заявила, что "Хезболла" выпустила 40 ракет

Армия обороны Израиля сообщает, что около 40 ракет было выпущено из Ливана по северу Израиля, некоторые из них были перехвачены, а другие попали в открытые районы или упали в Ливане, передает УНН со ссылкой на Times of Israel.

"После сирен, которые прозвучали на севере Израиля, было обнаружено около 40 запусков, пересекавших ливанскую территорию, некоторые из которых были перехвачены. Остальные упали на открытых территориях. О пострадавших не сообщается", - говорится в сообщении ЦАХАЛ.

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Ранее этим вечером группа противовоздушной обороны ЦАХАЛ успешно перехватила два взрывоопасных беспилотника Хезболлы, которые перешли из Ливана на территорию Израиля.

В Рамот-Нафтали завыли сирены из-за риска осколков, упавших с перехватчика.

Ранее сегодня было идентифицировано несколько пусковых установок, которые пересекли ливанскую территорию в направлении Рамот-Нафтали. О пострадавших не сообщается.

За последние несколько часов ЦАХАЛ нанес удары по ряду мест на юге Ливана, чтобы устранить угрозу.